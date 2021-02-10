Huawei: EMUI 11 последняя версия оболочки на Android, дальше Harmony OS?

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HarmonyOS﻿ может выйти уже в апреле

Количество пользователей EMUI 11 превысило 100 миллионов. Huawei отчитались об успешной доработке оболочки и планах на ближайшее будущее.

Новая версия оболочки EMUI 11 была анонсирована в сентябре 2020 года. За прошедшие пол года её постоянно дорабатывали и улучшали. Производитель доволен стабильностью оболочки и тем, что более уже 100 миллионов пользователей её оценили.

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Как сообщает компания в своем Weibo профиле (китайский аналог Twitter): «следующая остановка – HarmonyOS».

Как мы видим, Huawei не тянет время, а сама форсирует события заявляя, что у них все в порядке с новой ОС. Предыдущие слухи утверждают, что ожидать HarmonyOS можно уже в апреле. А это значит, что EMUI 11 может стать последней версией оболочки на Android.

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Компания гарантирует максимальный охват моделей, которые смогут обновиться до HarmonyOS. По словам Ван Чэнлу, главы отдела программного обеспечения – около 90% смартфонов на рынке смогут обновиться. Также Huawei напоминает, что новая ОС разрабатывалась не только для смартфонов. Она сможет обеспечить уход с Android всей продукции компании: от смартфонов и планшетов, до телевизоров и бытовой техники.

Надеемся, что у Huawei получиться безболезненно перейти на свой ОС. При этом не сделать еще больше проблем для себя в такой сложный период.

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Источник: mydrivers.com﻿