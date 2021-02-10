Huawei старается избавиться от технологий Sony: как сообщается, компания взялась за разработку собственного CMOS-датчика изображения

161

Китайский технологический гигант отказывается от иностранных технологий

Компания Huawei приступила к разработке собственного CMOS-датчика изображения, вызванного санкциями, которые привели к разрыву между Huawei и ее поставщиком объективов, компанией Sony. Согласно сообщению источника в Weibo, процесс разработки охватывает все этапы – от пластины до микросхемы – и включает несколько инновационных изменений.

Когда санкции ударили по Huawei, Sony, первоначальный поставщик датчиков изображения, остановила их поставки, что повлияло на обе компании. Sony обратилась за разрешением на возобновление поставок, но их отношения с Huawei и так были напряженными. Как следствие, годовой доход Sony снизился на многие миллиарды долларов из-за приостановки продаж CMOS-датчиков Huawei.

Эти технологии не эксклюзивны для Huawei, многочисленные отечественные производители в Китае исследуют разработку собственных CMOS-сенсоров. Еще в январе прошлого года на выставке CES 2022 другой китайский бренд, OMNIVISION, представил 200-мегапиксельный CMOS-сенсор, получивший название OVB0B. Он может похвастаться разрешением 16384×12288 пикселей, имеет рекорд наименьшего в мире размера пикселя – 0,61 мкм – и большой размер сенсора 1/1,28 дюйма. Он также может выводить 12,5 миллионов пикселей с разрешением 16:1, что эквивалентно 2,44 мкм.

Недавно выпущенная серия Huawei Mate60 может стать одной из последних, использующих сенсоры Sony, поскольку ожидается, что в следующих сериях P70 или Mate70 может появиться новый CMOS-датчик изображения собственной разработки Huawei.

Внедрение собственной CMOS технологии Huawei, вместе с такими инновациями, как Kirin 9000S, является значительным шагом вперед для компании, приносящей многообещающий прогресс в линейку ее продуктов.

Читайте также: Секреты Huawei и Kirin 9000s – как они достигли 7нм – что говорят исследователи?

Источник: gizmochina