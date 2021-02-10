Huawei – старые устройства также должны обновляться! Эти девайсы получат HarmonyOS 4

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Рекордсмены

Компания Huawei анонсировала, что смартфоны серий P30, Mate 20 и Honor 20 получат обновление в операционную систему HarmonyOS 4 в первом квартале 2024 года.

Об этом сообщает издание Huawei Central. Обновление будет касаться китайских версий 12 смартфонов Huawei и Honor на базе чипсета Kirin 980.

Вообще, компания Huawei рекордсмен по времени поддержки своих устройств – Huawei Mate 10 с 2017-го весной этого года получили Harmony OS 3.0, однако, кажется, их время уйти на покой наступило, ведь даже Apple так долго не поддерживает свои устройства.

HarmonyOS 4 имеет обновленный двигатель Ark, новые виджеты, кастомизированный блокировочный экран и другие крутые фишки. Однако, к сожалению, эти фишки в основном производятся под рынок Китая, и не все будет работать у нас. Однако сам факт столь долгой поддержки впечатляет.

Источник – huawei central