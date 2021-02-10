Huawei: в проблемах с дефицитом чипов повинны США

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Агрессивная и санкционная политика Белого дома спровоцировала нехватку комплектующих на рынке

Рынок живет в условиях дефицита чипов и обещают, что этот период продлится до начала следующего года. Нехватка комплектующих вынуждает снижать производственные планы и отправила вскачь цены вверх. Естественно, аналитики во всем винят пандемию коронавируса, которая нарушила слаженную работу цепочки поставок. А еще пеняют в сторону Huawei, которая в прошлом году судорожно пыталась скупить все до чего могла дотянуться.

Со своей стороны, китайская компания считает виновником произошедшего администрацию Белого дома. По мнению Huawei, именно американские санкции спровоцировали паническую скупку компонентов и чипов в частности, что в итоге и стало причиной наступившего дефицита.

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Председатель правления Huawei Эрик Сюй в своем выступлении на саммите аналитиков заявил, что ранее компании не стремились создавать складской запас чипов. В этом попросту не было необходимости. Теперь же многие производители предпочитают запастись в прок, создавая запас на 3-6 месяцев вперед. Все это в итоге и нарушило слаженную работу цепочки поставок, производители комплектующих попросту не поспевают за спросом.

По словам топ-менеджера Huawei, именно США могут быть повинны в наступлении глобального экономического кризиса. Своими санкциями Америка разрушила партнерские и доверительные отношения, существовавшие в цепочке поставок чипов. Сейчас целый ряд стран стремятся наладить собственное производство полупроводниковой продукции и для этого не жалеют огромных средств, а это в свою очередь приведет к росту цен на чипы и, как следствие, ценники на электронику устремятся вверх.

Эрик Сюй заявил, что Huawei ищет выход из создавшейся ситуации, когда она попросту лишена возможность покупать чипы. Сейчас у компании есть еще определенный запас комплектующих, но этого не хватит надолго. Поэтому она активно инвестирует в исследования и разработки, чтобы в перспективе начать производство процессоров своими силами. Негативный опыт с Huawei заставляет прочие китайские компании действовать с оглядкой и всерьез задумываться о будущем. Есть вероятность, что и другие китайские компании наладят выпуск чипов. Напомним, что в сети бродят предсказания, что Xiaomi и Oppo могут выпустить свои собственные чипы для 5G-смартфонов в этом или начале следующего года.

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Источник: asia.nikkei.com