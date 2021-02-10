Huawei отказывается от поддержки приложений Android в HarmonyOS Next

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Huawei бьет горшки с Android

Отношения Huawei с Android были тяжелыми с момента запрета продаж США и других стран в 2019 году, который отрезал компанию от приложений Google. Похоже, Huawei готовится еще больше отказаться от Android в новой версии HarmonyOS.



Усилия Huawei заменить Android достигли вершины в 2021 году с запуском HarmonyOS, платформы на базе Android, которая внесла радикальные изменения в пользовательский опыт, сохраняя возможность установки приложений Android.



HarmonyOS Next была анонсирована в начале этого года в рамках конференции разработчиков Huawei. Huawei Central заявил, что Next – чистая версия операционной системы HarmonyOS без библиотек Android и что впоследствии она заменит имеющиеся версии платформы.



В августовской демонстрации у Weibo файлы APK на смартфоне с HarmonyOS Next вообще не открывались, хотя ОС имела схожий интерфейс и отображала сами файлы.



Как сообщила South China Morning Post на этой неделе, крупные китайские технологические компании сейчас нанимают разработчиков, которые могут создавать родные программы HarmonyOS.



Издание утверждает, что будущее будет предусматривать прекращение поддержки приложений Android на всех устройствах компании с новой операционной системой. Ее предварительный просмотр для разработчиков состоится в начале 2024 года.

Источник: 9to5google