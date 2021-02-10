Huawei выходит на рынок электромобилей – Luxeed S7 станет конкурентом Tesla Model S?
Уничтожит плотник?
Компания Huawei активно увеличивает присутствие на рынке электромобилей. Недавно она запустила совместное предприятие с производителем Changan и анонсировала новую модель – седан Luxeed S7.
Huawei также пригласила своих партнеров Seres, Chery, JAC и BAIC, с которыми уже сотрудничает в сфере электрокаров, приобрести долю в новом совместном предприятии. Компания открыта и для государственных игроков, включая FAW.
Новый седан Luxeed S7 создан в партнерстве с Chery и позиционируется как конкурент Tesla Model S по доступной цене – от 35 тысяч долларов. Похоже, бренд хочет расширять свою популярность еще в одной отрасли.
Huawei стремится закрепиться на быстрорастущем рынке электрокаров и доказать свою конкурентоспособность, несмотря на сложности с основным телекоммуникационным бизнесом из-за санкций США.
Источник - scmp