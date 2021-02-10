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Huawei выходит на рынок электромобилей – Luxeed S7 станет конкурентом Tesla Model S?

29.11.2023 83 0

Уничтожит плотник?

Компания Huawei активно увеличивает присутствие на рынке электромобилей. Недавно она запустила совместное предприятие с производителем Changan и анонсировала новую модель – седан Luxeed S7.

Huawei выходит на рынок электромобилей – Luxeed S7 станет конкурентом Tesla Model S? – фото 1

Huawei также пригласила своих партнеров Seres, Chery, JAC и BAIC, с которыми уже сотрудничает в сфере электрокаров, приобрести долю в новом совместном предприятии. Компания открыта и для государственных игроков, включая FAW.

Новый седан Luxeed S7 создан в партнерстве с Chery и позиционируется как конкурент Tesla Model S по доступной цене – от 35 тысяч долларов. Похоже, бренд хочет расширять свою популярность еще в одной отрасли.

Huawei выходит на рынок электромобилей – Luxeed S7 станет конкурентом Tesla Model S? – фото 2

Huawei стремится закрепиться на быстрорастущем рынке электрокаров и доказать свою конкурентоспособность, несмотря на сложности с основным телекоммуникационным бизнесом из-за санкций США.

Источник - scmp

Автор: Andrii S. Дата публикации: 29.11.2023
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Huawei выходит на рынок электромобилей – Luxeed S7 станет конкурентом Tesla Model S?