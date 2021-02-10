Huawei выпустила чехол с жидкостным охлаждением для P60 Pro и P60 Pro+ – аксессуар разобрали как горячие пирожки

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Действительно полезный аксессуар от Huawei﻿

Технический директор Huawei, которого зовут Брюс Ли, рассказал, что чехол для Huawei P60 Pro и P60 Pro+ со встроенной системой жидкостного охлаждения оказался очень популярным: в Китае его раскупили за считанные секунды. При этом цена аксессуара немалая – $41.



В сети опубликованы фотографии внутренней конструкции корпуса. Судя по снимкам, минитрубки из 200 млн микрокапсул (выполняют роль хладагента) охватывают всю заднюю поверхность смартфона, кроме блока камеры, то есть тепло отводится практически от всей площади крышки.



Движение хладагента обеспечивают контроллер и пьезоэлектрический микронасос. Неизвестно, собирается ли Huawei распространять эту разработку на другие смартфоны и переймут ли этот опыт другие производители. Даже небольшое охлаждение может уменьшить тротлинг процессоров и добавить производительность в играх.

Источник: Gadget Tendency