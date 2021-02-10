Huawei вляпалась в неприятную историю со шпионажем
Китай использовал оборудование Huawei для кибератаки на Австралию
Атака на Huawei со стороны Белого дома длится более двух лет. Причем речь идет об активной фазе. Американские политики и чиновники неоднократно обвиняли Huawei в шпионаже в пользу китайского правительства. Правда, при этом они не посчитали нужным привести доказательства. Они считают, что им должны верить на слово, что китайская компания несет угрозу национальной безопасности.
Возможно, их подозрения и обвинения не беспочвенны. По крайней мере, журналисты Bloomberg провели расследование, по результатам которого пришли к выводу, что Huawei участвовала в кибератаке на телекоммунакационную сеть в Австралии. В основу своих выводов они положили информацию от экс-чиновников службы безопасности США.
В 2012 году сотрудники разведки Австралии сообщили своим американским коллегам, что они обнаружили вторжение в телекоммуникационные системы страны, которое связано с обновлением программного обеспечения оборудования Huawei. Прошивка содержала вредоносный код, который позволял прослушивать телефонные разговоры, а данные отправлялись на серверы в Китае.
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Интересно, что через несколько дней вирус самоуничтожился, чтобы замести следы. Австралийские спецслужбы определили, что за этой операцией стояла разведка Китая, сотрудники которой проникли в ряды технических специалистов Huawei. Занимались они обслуживанием оборудования и модернизацией телекоммуникационных систем, а паралелльно осуществляли шпионскую деятельность.
Аналогичная атака была предпринята в США в этом году, но спецслужбам удалось предотвратить ее. Эти инциденты подтвердили подозрения обеих стран, что Китай использовал оборудование Huawei для шпионажа. Они легли в основу расследования против китайской компании, которое никогда не предовалось огласке.
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Источник: businessinsider
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