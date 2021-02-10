Huawei вляпалась в неприятную историю со шпионажем

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Китай использовал оборудование Huawei для кибератаки на Австралию

Атака на Huawei со стороны Белого дома длится более двух лет. Причем речь идет об активной фазе. Американские политики и чиновники неоднократно обвиняли Huawei в шпионаже в пользу китайского правительства. Правда, при этом они не посчитали нужным привести доказательства. Они считают, что им должны верить на слово, что китайская компания несет угрозу национальной безопасности.

Возможно, их подозрения и обвинения не беспочвенны. По крайней мере, журналисты Bloomberg провели расследование, по результатам которого пришли к выводу, что Huawei участвовала в кибератаке на телекоммунакационную сеть в Австралии. В основу своих выводов они положили информацию от экс-чиновников службы безопасности США.

В 2012 году сотрудники разведки Австралии сообщили своим американским коллегам, что они обнаружили вторжение в телекоммуникационные системы страны, которое связано с обновлением программного обеспечения оборудования Huawei. Прошивка содержала вредоносный код, который позволял прослушивать телефонные разговоры, а данные отправлялись на серверы в Китае.

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Интересно, что через несколько дней вирус самоуничтожился, чтобы замести следы. Австралийские спецслужбы определили, что за этой операцией стояла разведка Китая, сотрудники которой проникли в ряды технических специалистов Huawei. Занимались они обслуживанием оборудования и модернизацией телекоммуникационных систем, а паралелльно осуществляли шпионскую деятельность.

Аналогичная атака была предпринята в США в этом году, но спецслужбам удалось предотвратить ее. Эти инциденты подтвердили подозрения обеих стран, что Китай использовал оборудование Huawei для шпионажа. Они легли в основу расследования против китайской компании, которое никогда не предовалось огласке.

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Источник: businessinsider