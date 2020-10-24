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MIUI 12 начала прилетать на глобальные экземпляры Redmi Note 7

24.10.2020 585 1

Да, пользователи легендарного глобального Redmi Note 7, наконец, могут оценить 12 версию MIUI.

 

Redmi Note 7

 

Китайский техногигант Xiaomi начал распространение стабильного обновления своего пользовательского интерфейса MIUI 12 среди пользователей смартфонов Redmi Note 7 за пределами Китая.

 

Владельцы уже великого смартфона из Поднебесной получили MIUI 12 в августе этого года, но только сейчас наступил черед пользователей глобальной версии. Прошивка под номером 12.0.2.0.QFGEUXM на базе еще свежего Android 10 начала свое шествие по европейскому региону.

 

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Однако надо понимать, что обновление до сих пор имеет статус «Частично доступен». Это означает, что только около 30% пользователей уже получили его. После того, как Xiaomi убедится в отсутствии серьезных ошибок, начнется широкомасштабное отправление прошивки.

 

Redmi Note 7 MIUI 12

 

Очевидно, MIUI 12 для Redmi Note 7 ничем не будет отличаться от ПО для других смартфонов Xiaomi. Смартфон получит сильно отличающийся от MIUI 11 внешний вид. Появится уже привычный для многих владельцев устройств Xiaomi Центр управления, улучшенный Темный режим, а также расширится функциональность Приложения камеры – добавится режим «Pro». Конечно, добавятся новые анимации, возможно, улучшится стабильность работы устройства.

 

Напомним, что смартфон Redmi Note 7 долгое время был одним из самых популярных и обсуждаемых бестселлеров компании. За первые полгода на рынке продажи превысили 15 млн. штук, и на тот момент для компании это был огромный скачок вперед.

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MIUI 12

 

Источник: Notebookcheck.com


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MIUI 12 Redmi Note 7 Redmi
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 24.10.2020

Комментарии

Павел Лавров 0
где на note 9 pro?!
24.10.2020 11:40

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MIUI 12 начала прилетать на глобальные экземпляры Redmi Note 7