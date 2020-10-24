MIUI 12 начала прилетать на глобальные экземпляры Redmi Note 7

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Да, пользователи легендарного глобального Redmi Note 7, наконец, могут оценить 12 версию MIUI.

Китайский техногигант Xiaomi начал распространение стабильного обновления своего пользовательского интерфейса MIUI 12 среди пользователей смартфонов Redmi Note 7 за пределами Китая.

Владельцы уже великого смартфона из Поднебесной получили MIUI 12 в августе этого года, но только сейчас наступил черед пользователей глобальной версии. Прошивка под номером 12.0.2.0.QFGEUXM на базе еще свежего Android 10 начала свое шествие по европейскому региону.

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Однако надо понимать, что обновление до сих пор имеет статус «Частично доступен». Это означает, что только около 30% пользователей уже получили его. После того, как Xiaomi убедится в отсутствии серьезных ошибок, начнется широкомасштабное отправление прошивки.

Очевидно, MIUI 12 для Redmi Note 7 ничем не будет отличаться от ПО для других смартфонов Xiaomi. Смартфон получит сильно отличающийся от MIUI 11 внешний вид. Появится уже привычный для многих владельцев устройств Xiaomi Центр управления, улучшенный Темный режим, а также расширится функциональность Приложения камеры – добавится режим «Pro». Конечно, добавятся новые анимации, возможно, улучшится стабильность работы устройства.

Напомним, что смартфон Redmi Note 7 долгое время был одним из самых популярных и обсуждаемых бестселлеров компании. За первые полгода на рынке продажи превысили 15 млн. штук, и на тот момент для компании это был огромный скачок вперед.

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Источник: Notebookcheck.com



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