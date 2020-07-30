Huawei – самый популярный производитель смартфонов в мире. Ну как они это делают?

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Каким-то чудом, несмотря на все трудности и преграды, Huawei смогла забраться на первую строчку списка общего рейтинга всех производителей смартфонов. Согласно новому отчету аналитической фирмы Canalys, китайский техно-гигант смог продать больше смартфонов по всему миру, чем любая другая компания. У Huawei есть давние амбиции обогнать Samsung в качестве крупнейшего в мире бренда смартфонов, и, судя по всему, именно это произошло в апреле-июне этого года.

Конечно, это не значит, что Huawei будет удерживать первое место в течение длительного времени, так как на результаты явно повлияла пандемия. Аналитики считают, что такая благоприятная ситуация сложилась из-за того, что продажи Samsung упали на 30%, в то время, как у Huawei произошел менее заметный спад – всего 5%. Более 70% устройств Huawei продаются на территории Китая, который не так сильно пострадал от COVID-19, как другие крупные рынки. Да и не забываем, что Samsung всегда был, по сути, мелким брендом в Китае.

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«<Huawei> продемонстрировал исключительную стойкость в эти трудные времена», - сказал представитель компании в официальном заявлении. «В период беспрецедентного глобального экономического спада мы продолжаем расти и укреплять наши лидирующие позиции, предоставляя потребителям инновационные продукты».

Несмотря на успехи компании, продукция Huawei все еще находится не на самых сильных позициях за пределами Китая, что, очевидно, связано с отсутствием Google-сервисов на борту их устройств. Но сам факт того, что Huawei показывает в рост в такие времена, говорит о том, что не все еще потеряно для компании, которой пророчат смерть вот уже несколько лет.

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Источник: canalys.com