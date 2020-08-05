Huawei запустила игровую платформу GameCenter

1147

Каким-то удивительным образом Huawei вот уже несколько месяцев удается сохранять лидирующие позиции на рынке смартфонов. Несмотря на весь скепсис ряда аналитиков, санкции США не только не «утопили» компанию, но ей удалось единственной среди всех обойти в мировом рейтинге Samsung и Apple за последних 10 лет. Безусловно, патриотизм китайцев и рост спроса на внутреннем рынке помогает ей с достоинством переживать непростые времена.

Huawei ведет борьбу с санкциями, негативными последствиями от пандемии COVID-19 и пытается как-то убеждать пользователей, что жизнь без сервисов Google есть. Компания старательно выстраивает собственную экосистему, развивает свой магазин приложений AppGallery и сервисы HMS.

В рамках этой стратегии был представлен сервис и платформа для игр Huawei GameCenter, найти которую можно на просторах AppGallery. Она будет доступна в 33 странах и компания говорит о том, что она охватит Тихоокеанский регион, Латинскую Америку, Европу, Ближний Восток, Африку и др.

Позиционируется GameCenter, как комплексная игровая платформа для геймеров, где они получат доступ к высококачественному контенту и предусмотрена выплата вознаграждений. Игроки смогут легко и комфортно знакомиться с играми, оставлять предзаказы на них, предусмотрены эксклюзивные пакеты игровых приложений, дополнительные геймеркие опции и возможность получения индивидуальных скидок.

Источник: tomshw