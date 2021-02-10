Якою мовою ви хочете читати наш сайт?
Українською На русском
Где купить дешевле?
RU
UA
  • Andro-news.com
  • Новости
  • HyperOS камера уже доступна для загрузки на устройстве Xiaomi + ссылка

HyperOS камера уже доступна для загрузки на устройстве Xiaomi + ссылка

18.10.2023 78 0

ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН и интерфейс

 

Вместе с анонсом новой операционной системы HyperOS от компании Xiaomi в сеть попало обновленное приложение камеры.

 

 

Как видим, интерфейс камеры в HyperOS прошел переработку с акцентом на удобство использования одной рукой.

 

Дизайн приложения теперь похож на камеру в iOS – абсолютно такая же логика взаимодействия с интерфейсом – даже переключатель качества и FPS в таком же стиле, разве что пункт с быстрыми настройками оставили от старой Google Camera.

 

HyperOS камера уже доступна для загрузки на устройстве Xiaomi + ссылка – фото 1

 

К тому же, у нас есть ссылка на загрузку этой камеры - но после протеста оставьте комментарий о том, насколько вам понравилось или не понравилось это обновление камеры

 

ЗАГРУЗИТЬ

 

Источник: GSMChina

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 18.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 0
Здесь может быть написан ваш комментарий
 
 

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
HyperOS камера уже доступна для загрузки на устройстве Xiaomi + ссылка