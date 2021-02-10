HyperOS камера уже доступна для загрузки на устройстве Xiaomi + ссылка

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ОБНОВЛЕННЫЙ ДИЗАЙН и интерфейс

Вместе с анонсом новой операционной системы HyperOS от компании Xiaomi в сеть попало обновленное приложение камеры.

Как видим, интерфейс камеры в HyperOS прошел переработку с акцентом на удобство использования одной рукой.

Дизайн приложения теперь похож на камеру в iOS – абсолютно такая же логика взаимодействия с интерфейсом – даже переключатель качества и FPS в таком же стиле, разве что пункт с быстрыми настройками оставили от старой Google Camera.

К тому же, у нас есть ссылка на загрузку этой камеры - но после протеста оставьте комментарий о том, насколько вам понравилось или не понравилось это обновление камеры

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Источник: GSMChina