И Realme туда же. Компания сделает камеру с известным фотобрендом

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Realme также задумала заручиться поддержкой известной компании по производству фотоаппаратов для солидности и имиджа

На современном рынке смартфонов максимально нажористые аппараты обязательно должны предлагать хорошую камеру. Еще бы хорошо заручиться силой какого-то фотобренда, чтобы придать значимости и показать, что «рука мастера тут есть». Как своеобразный знак качества и маркетинговый инструмент манипулирования умами пользователей.

Так, Nokia предпочитает работать с Zeiss, и эту же оптику стали ставить в смартфонах Vivo. Достаточно долго, и надо сказать, что небезуспешно, Huawei работала с Leica. После того, как США «слили» китайскую компанию с рынка смартфонов, немецкий фотобренд не остался не удел и его шильдик подхватила Sharp. Японцы оказались настолько щедры, что даже позволили перевыпустить Aquos R6 под маркой Leica.

Одна из последних громких коллабораций — OnePlus и Hasselblad. Ранее Samsung полагалась на свои силы в создании мобильных камер, а теперь могла позвать на помощь Olympus. Но сотрудничество этих двух компаний только слухи. Как и слухом является то, что и Realme не хочет отставать от коллег по цеху.

На своей странице в Weibo известный сетевой информатор Digital Chat Station сообщил о том, что во время презентации realme GT Master Edition компания объявит о сотрудничестве с ветераном-производителем камер. Он не стал называть имя бренда, но из списка предполагаемых партнеров исключил Sony. С кем же решено сотрудничать? Canon, Fujifilm, Nikon, Panasonic, Pentax и Polaroid? Или все же Leica, Zeiss или Hasselblad? Ни один из названых. Это Kodak. Так, утверждает другой китайский сетевой информатор.

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О Realme GT Master Edition известно, что он предложит чип Snapdragon 870, AMOLED‑дисплей с частотой обновления 90 Гц, батарейку на 4500 мАч с быстрой 65-ваттной зарядкой и тройную камеру 108 Мп + 13 Мп +2 Мп.

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Источник: weibo