И вновь о дате анонса Samsung Galaxy S21 FE

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Только теперь сомневаться в информации не приходится

Тема Samsung Galaxy S21 FE уже набила оскомину. То смартфон должен быть выйти вот-вот, то его отменили, то вновь воскресили и готовят его презентацию на январь. До сегодняшнего дня на слуху была дата 4 января 2022 года, как дата презентации новинки. Но надежный и авторитетный инсайдер внес коррективы в сроки проведения ивента.

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Эван Бласс сообщил о том, что представить Galaxy S21 FE должны 11 января. Если ранее предполагалось, что компания привезет новинку на выставку CES 2022 в Лас-Вегасе, то теперь выходит, что техно-шоу может обойтись и без этого смартфона.

Galaxy S21 FE еще не вышел, но ему уже пророчат несчастливую судьбу. Причина кроется в том, что компания изрядно затянула с анонсом и в преддверии выхода серии Galaxy S22 может не найтись много желающих прикупить новинку. Еще один минус — высокая цена. На сайте британского онлайн-магазина компании появилась информация о стоимости смартфона.

Так, модификация с 128 Гб постоянной памяти оценена в 699 фунтов стерлингов ($926) и за версию с флеш-накопителем на 256 Гб запросили 749 фунтов стерлингов ($992).

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О смартфоне известно, что он будет обладать AMOLED-дисплеем с частотой обновления 120 Гц и диагональю 6,4 дюйма, чипсетом Exynos 2100 и Snapdragon 888, аккумуляторной батареей емкостью 4370 мАч и стереодинамиками.

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Источник: twitter