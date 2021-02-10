Камеру Samsung Galaxy S22 Ultra основательно «качнут»

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Благодаря софту Galaxy S22 Ultra будет одним из лучших камерофонов

Samsung Galaxy S22 Ultra по суммарному разрешению модулей в основной камере будет повторять предшественника, но камера — это больше, чем количество мегапикселей. Куда важнее, как это все настроено и работает. В этом плане Galaxy S22 Ultra должен быть настоящим камерофоном и лидером рынка.

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Известно, что флагман получит на тыльной стороне сет из четырех датчиков изображения с главным модулем на 108-мегапикселей Samsung ISOCELL HM3. Предложат ультраширик на 12 Мп и парочку телеобъективов на 10 Мп, где один предложит поддержку 3-кратного зума, а второй — 10-кратного.

Известный информатор Ice Universe успел познакомиться с примерами снимков, созданных на Galaxy S22 Ultra, и он остался доволен увиденным. Он уверяет, что он никогда ранее не видел фотографии на 108 Мп датчик с таким высоким уровнем детализации. Чуть позже он дополнил свой пост сообщив, что новый режим съемки на основе искусственного интеллекта позволяет создавать фоточки с улучшенными показателями по яркости, цветопередаче и детализации.

Есть также информация, что на 108 Мп датчик можно будет создавать макроснимки. Сама функция получила название «Улучшение деталей» и есть вероятность, что впоследствии с приходом обновления и Galaxy S21 Ultra получит макрорежим.

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Звучит амбициозно, но при этом достаточно абстрактно. Стоит дождаться выхода серийного Galaxy S22 Ultra и тогда можно будет оценить, насколько на самом деле высок потенциал камеры и удалось ли Samsung выжать максимум из 108 Мп.

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Источники: twitter, phonearena