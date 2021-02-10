IDC назвала лидеров одного из крупнейших рынков смартфонов

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Vivo номер один в Китае, а Xiaomi третья

Согласно последним статистическим данным, опубликованным аналитиками IDC, во втором квартале нынешнего года лидером на рынке Китая стала компания Vivo, которая сумела отгрузить 18,6 млн смартфонов, и ее доля в этом регионе составляет 23,8%.

В шаге от завоевания титула производителя мобильных устройств №1 в Китае остановилась компания Oppo, которая контролирует 21,1% доли рынка, а в количественном выражении это 16,5 млн поставленных смартфонов. Если суммировать доли двух «дочек» BBK, то выходит, что они контролируют почти 45% доли китайского рынка.

На третьей позиции с 13,04 млн отгруженных смартфонов и долей 17,2% оказалась Xiaomi, а на четвертом месте идет Apple, поставившая на рынок Китая 8,6 млн iPhone и отхватившая долю 10,9%. За пятое место сумела уцепиться Honor, чья доля составила 8,9% и все благодаря 6,9 млн отгруженных мобильников.

Обращает на себя внимание, что за пределами топ-5 оказалась Huawei, которая теперь борется за выживание, а не за высокие позиции в рейтинге. В целом на рынок Китая было поставлено 78,1 млн смартфонов и это на 11% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Похоже, что рынок все еще не может оправиться от пандемии и кризиса, в котором он оказался из-за нее. Свой отпечаток на падение поставок мобильников мог наложить дефицит комплектующих.

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Источник: mydrivers