Идейный преемник Essential Phone предложит ряд фич

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Как и в случае с Essential Phone на бумаге все выглядит неплохо

После развала Essential целый ряд сотрудников объединились в одну команду и создали в 2020 году стартап OSOM Products. Их цель — создание продуктов с ориентиром на кофиденциальность. Первенцем должен стать смартфон OV1, который компания планирует представить в этом году.

На своей странице в Twitter компания опубликовала информацию, что новинка получит чипсет Snapdragon 8 Series. Ранее говорилось, что аппаратной основой OSOM OV1 станет Snapdragon 888, но по каким-то причинам создатели предпочли не называть конкретную модель процессора, а ограничилась упоминаем, что он представитель топового семейства Qualcomm. На уровне предположений — новинка получит чипсет Snapdragon 8 Gen 1 Plus, релиз которого только ждем.

Сообщила компания и о том, что в комплекте со смартфоном будет идти USB-кабель, который получит рычажок для переключения режимов. В зависимости от выбранного положения, он будет либо заряжать смартфон либо работать на передачу данных. OSOM также подтвердила, что кабель будет доступен в свободной продаже и совместим с прочими смартфонами на рынке.

Компания также сообщила, что дисплей OSOM OV1 будет прикрывать закаленное стекло Gorilla Glass Victus. Предложат каркас из нержавеющей стали и тыльную крышку из циркониевой керамики. Обещана поддержка двух симок, технологии UWB, фронталка на 16-мегапикселей и двойная тыльная камера 48 Мп + 12 Мп. А вот сроки выхода OSOM OV1 отложили на четвертый квартал нынешнего года. Ранее планировалось его выпустить летом.

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Источник: androidauthority