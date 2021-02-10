iFixit высказались за «право на ремонт» iPhone

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Apple хитрит и придумала механизм, побуждающий обращаться за ремонтом iPhone к официалам

Apple выпускает дорогие и технологичные продукты. Она заботится о своей репутации, и чего греха таить, и о своем кармане. Купертино придерживается политики не доверять абы кому свои устройства. Поэтому она всеми силами делает все, чтобы в случае поломки пользователи обращались в ее сертифицированные сервисные центры.

Возможно, пользователя там и обслужат на высшем уровне, но ремонт там точно будет дорогим уже потому, что сделан он Apple. Но не все хотят втридорога чиниться у «официалов» и далеко не во всех регионах есть авторизированный центр. Именно поэтому в США набирает силу движение «Право на ремонт». Подготовлен законопроект, который обяжет производителей устройств продавать оригинальные комплектующие обычным ремонтным мастерским и потребителям, тем самым дав пользователям право выбора — чинить самому, идти к «официалу» или довериться энтузиасту-мастеру из обычной мастерской.

Apple не была бы собой, если бы не подготовила запасной вариант обхода законодательной инициативы. Мы уже рассказывали о том, что попытка заменить дисплей на iPhone 13 в не авторизированной мастерской влечет за собой выход из строя Face ID.

На днях ребята из iFixit, специализирующиеся на ремонте электроники, опубликовали статью, в которой поддержали идею с «правом на ремонт». Самостоятельную замену экрана без «убийства» Face ID делает невозможным миниатюрный микроконтроллер, расположенный между дисплеем и системной платой iPhone. Авторизированные мастерские имеют доступ к ПО Apple Services Toolkit 2, где можно зарегистрировать новый контроллер при замене экрана. Тогда как обычные пользователи и мастерские такого права лишены.

Есть вариант установить чип от старого дисплея на новый экран, но для выполнения такой манипуляции необходим профессионал высокого уровня и использование дорогостоящих инструментов. По мнению iFixit, своими действиями Apple «убивает» небольшие мастерские, которые могли бы предоставлять услуги по замене дисплея.

Никто не сомневается, что Apple умышленно внедрила такой микроконтроллер, вынуждая пользователей обращаться к «официалам», где стоимость услуг на порядок выше и есть возможность неплохо заработать. Остается надеяться, что Apple передумает или ее заставят передумать и она позволит небольшим мастерским осуществлять ремонт «яблочных» устройств.

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Источник: macrumors