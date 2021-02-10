Игровой Nubia Red Magic 7: мощное «железо» и ультрабыстрая зарядка

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Все достаточно предсказуемо и закономерный этап эволюции

Есть такая каста как игровые смартфоны. По любым меркам назвать массовыми такие устройства нельзя. Ни по позиционированию, ни по стоимости они не предназначены для широкой аудитории. Но для заядлых геймеров такие аппараты являются желанным приобретением и к числу таких устройств можно причислить линейку игровых мобильников Nubia Red Magic.

Похоже, что компания находится в шаге от того, чтобы представить очередное поколение игрового смартфона — Nubia Red Magic 7. Информация об этой модели с индексом NX679J была обнаружена на сайте сертификационного ведомства TENAA. Это позволило узнать, что новинка должна стать первым смартфоном для геймеров с чипсетом Snapdragon 8 Gen 1.

Среди характеристик Nubia Red Magic 7 называется 6,8-дюймовый OLED‑экран разрешением 2400х1080 точек, 8/12/16 Гб оперативной памяти и 128/256/512 Гб постоянной. Габариты корпуса составили 170,57х78,33х9,5 мм при весе 215 грамм и внутри скрывается аккумулятор емкость 4380 мАч (обычное значение 4500 мАч) с быстрой зарядкой мощностью 165 Вт.

Основная камера в Nubia Red Magic 7 будет тройной с главным датчиком на 64-мегапикселя и для селфи установили модуль на 8 Мп. Предложат систему охлаждения, одним из элементов которой будет вентилятор. Доступен смартфон будет в черном, красном, синем и зеленых цветах. О времени анонса не сообщается, но сертификация в TENAA явный признак того, что до релиза рукой подать.

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Источник: sparronews