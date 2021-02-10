Илон Маск: у меня есть план Б, если Twitter откажутся продавать

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Но в чем он состоит, остается только гадать

Похоже, что Илон Маск испытывает нежные чувства к Twitter и всерьез взялся за социальную сеть. Изначально это была площадка для самовыражения и транслирования идея, а потом он и вовсе прикупил себе 9,2% акций, чтобы начать влиять на политику Twitter. Но, осознав, что преобразования, трансформации и открывать ее потенциал, лучше в одиночку, без оглядки на окостеневшие умы топ-менеджеров соцсети, он выступил с предложением приобрести Twitter полностью за $43 млрд. Причем заплатить он готов наличными.

Возрадовались ли акционеры и сотрудники компании, достоверно неизвестно. Тем временем гендиректор Twitter Параг Агравал устроил встречу с коллективом Twitter, где среди прочего обсудил возможность сделки с Илоном Маском. Он заявил, что решение еще не принято и не назвал срок, когда же будет вынесен вердикт. Единственное, он заверил, что он будет отвечать интересам акционеров Twitter.

Свой комментарий на эту тему оставил на своей странице в Twitter сам Илон Маск. Он считает, скорее всего, совет директоров примет решение путем голосования. Маловероятно, что топ-менеджеры одобрят сделку. Если отвергнут предложение Илона Маска, то, по его мнению, этот шаг будет идти вразрез интересам акционеров, о которых совет директоров так печется. Ведь держателями акций являются сами акционеры и им решать, что отвечает их интересам, а что нет. При этом миллиардер заявил, что на случай отказа, он приготовил план «Б». Подробностями самого плана он делиться не стал.

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Источник: phonearena