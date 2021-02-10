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Управляй Twitter! Илон Маск хочет прикупить себе соцсеть целиком

14.04.2022 698 0

Чтобы раскрыть потенциал Twitter, компания должна стать частной

Илон Маск отличный шоумен, способный превратить в шоу любую свою инициативу. Не так давно миллиардер стал крупнейшим акционером Twitter, но при этом отказался войти в совет директоров компании и даже заявил, что ее офис стоило бы превратить в ночлежку для бездомных, а из соцсети убрать рекламу для платных подписчиков.

 

Управляй Twitter! Илон Маск хочет прикупить себе соцсеть целиком – фото 1

 

Сотрудники Twitter жалуются на то, что после того, как Илон Маск стал одним из акционеров, они испытывают постоянный стресс и страх перед тем, что же креативного придумает и выкинет миллиардер. Эпатажный бизнесмен рушит привычные устои, и неизвестность страшит сотрудников.  Еще больший хаос грозит команде Twitter, если Илон Макс станет практически единоличным собственником соцсети.  

Глава Tesla и SpaceX сделал «лучшее и окончательное» предложение о покупке Twitter. По его словам, у компании есть потенциал и пришло время его раскрыть. Он готов прикупить ее за $43 млрд из расчета $54,2 за акцию. Причем заплатить он готов наличными.

 

Это заявление Илона Маска наделало мгновенный эффект на бирже и акции Twitter выросли на 18% после того, как глава Tesla и SpaceX объявил о своем предложении. Пойдут ли акционеры на сделку, неизвестно. Но в любом случае это точно не последняя инициатива Илона Маска. Миллиардер всегда был эксцентричным и позволял себе намного больше, чем представители традиционного бизнеса. Это может пойти на пользу Twitter и многие переключаться на эту социальную сеть, которая обещает превратиться из тихого болота в полноводную реку.

 

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Источник: bloomberg

Twitter Илон Маск
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 14.04.2022

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Управляй Twitter! Илон Маск хочет прикупить себе соцсеть целиком