Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Имущество «ушедших» зарубежных компаний начнут отжимать в России

Имущество «ушедших» зарубежных компаний начнут отжимать в России

11.03.2022 4014 7

Впечатляет, как синхронно целый ряд зарубежных компаний заявили об исходе из России либо приостановке деятельности. Санкции, наложенные на РФ, беспрецедентные и вопрос времени, когда кризис постучит в двери россиян. Впереди их ждет обесценивание доходов и гиперинфляция, которая коснется каждого.

 

Имущество «ушедших» зарубежных компаний начнут отжимать в России – фото 1

 

В этой ситуации правительство России подготовило ответочку тем иностранным компаниям, которые вздумают уйти с российского рынка. Имущество бунтарей будут национализировать. Эту идею первым вчера высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что правительство уже взялось за разработку мер, направленных на банкротство и национализацию имущества зарубежных компаний. По его мнению, такой шаг является справедливым.

 

Что-то подсказывает, что идея найдет свое реальное воплощение, ведь Путин поддержал идею с отжимом имущества. Как скоро Россия начнет процесс раскулачивания, точно неизвестно. Посмотрим, как будет происходить процесс добавления компаний в список «ушедших» и присваивания активов, а также появится ли у зарубежных компаний желание иметь дело с рынком России.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

национализация имущества
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 11.03.2022

Комментарии

Aleksandr S -2
Откуда информация о национализации? С сайта Андроньюс?
11.03.2022 20:32
Горыныч Иван 9
Интересная полемика... то есть нашу страну кинут, а она должна за это просить прощения.
Когда нашу страну пытаются поиметь это надо назвать пидерастически мягким словом, ну а ответные действия РФ это конечно криминал и нарушение международно-правовых норм! Браво
11.03.2022 18:25
Гарагуля Ирина -15
Не переживайте, вашу страну и хваленую армию скоро поимеют. Ее уже имеют в Украине и соцсети блокируют, чтобы вы не видели как устлана украинская земля рашисткими вояками. Поверьте, зрелище впечатляющее и приятное нашему глазу в Украине. Слава Украине!
11.03.2022 20:08
Aleksandr S 2
Гарагуля Ирина, это вам в интернете рассказали? Или вы своими глазами видели?
11.03.2022 20:38
Белозор Александр 5
Вы же спонсировали убийства на Донбассе, теперь их очередь...
11.03.2022 18:01
Максим Метеор 19
Ну а куда деваться, российские активы заморозили, считай украли - нужно бить в ответ.
11.03.2022 17:54
kis bobos25 -5
Это будет большой ошибкой!
11.03.2022 17:36

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Имущество «ушедших» зарубежных компаний начнут отжимать в России