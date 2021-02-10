Имущество «ушедших» зарубежных компаний начнут отжимать в России

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Впечатляет, как синхронно целый ряд зарубежных компаний заявили об исходе из России либо приостановке деятельности. Санкции, наложенные на РФ, беспрецедентные и вопрос времени, когда кризис постучит в двери россиян. Впереди их ждет обесценивание доходов и гиперинфляция, которая коснется каждого.

В этой ситуации правительство России подготовило ответочку тем иностранным компаниям, которые вздумают уйти с российского рынка. Имущество бунтарей будут национализировать. Эту идею первым вчера высказал заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев. Он заявил, что правительство уже взялось за разработку мер, направленных на банкротство и национализацию имущества зарубежных компаний. По его мнению, такой шаг является справедливым.

Что-то подсказывает, что идея найдет свое реальное воплощение, ведь Путин поддержал идею с отжимом имущества. Как скоро Россия начнет процесс раскулачивания, точно неизвестно. Посмотрим, как будет происходить процесс добавления компаний в список «ушедших» и присваивания активов, а также появится ли у зарубежных компаний желание иметь дело с рынком России.

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