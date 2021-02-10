Инсайд. Motorola готовит новые смарт-часы на чипе от Qualcomm

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Скоро Motorola может вернуться на рынок носимых устройств

Инсайдеры сообщили, что Motorola планирует выпустить новые смарт-часы Moto G, которые будут работать на базе ОS Google Wear.

Помимо «мыслей вслух» в сеть просочилось изображение обратной стороны смарт-часов Motorola, на которых написано «Snapdragon Wear 4100», что намекает на использование нового чипа для носимых устройств от Qualcomm.

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Изначально, линейка Moto 360 была пионером рынка носимых устройств. Первая версия была представлена еще в 2014 году. Последней моделью была Moto 360 третьей генерации, которая разрабатывалась не самой Motorola, а компанией, которая выкупила на это права – eBuyNow. Особой славы модель не снискала и не выделялась на фоне конкурентов. Попытку закрепиться на этом рынке мы можем увидеть уже в этом году. Есть ли шансы?

Возможное наличие чипа Snapdragon Wear 4100 вселяет оптимизм в модель, так как он действительно лучше предыдущего Snapdragon Wear 3100. Специалисты, которые тестировали модель часов TicWatch Pro 3 с новым чипом от Qualcomm, подтверждают, что заметен прирост в производительности платформы, а также в её энергоэффективности.

Если разработчики смогут адаптировать Wear OS, и предложить нам современное и достойное решения, как и по части железа, так и по части софта, то всё может получиться.

Инсайдеры утверждают, что модель должна выйти на рынок в 2021 году. Когда именно, пока не уточняется.

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Источник: gsmarena.com