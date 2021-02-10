Motorola E7 Power. В Индии продажи стартуют уже через несколько дней

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Индийские магазины готовы к старту продаж нового Motorola E7 Power﻿

Ранее сообщалось, что на подходе несколько бюджетных моделей от Motorola.

Один индийский магазин рассказал, что в продажу новинки поступают уже 19 февраля. В частности, речь идёт о модели Motorola E7 Power. Точную цену они назвать не смогли, но ввиду характеристик инсайды почти уверенны что старт продаж будет с отметки в 150 долларов.

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Скромный ценник напоминает нам, что речь идёт о добротном телефоне начального уровня с мощным аккумулятором.

Ожидается, что телефон будет работать на чипе Helio P22 от MediaTek. Оперативной памяти указывают 4Гб, хотя ранее ходили слухи про 2/3 Гб. Внутренняя память будет 32/64 Гб, но наличие слота для карты памяти может это исправить. Аккумулятор будет емкостью 5000 мАч. На задней панели установят датчик отпечатков пальцев, что для данного ценового сегмента вполне солидно.Скорее всего новинка выйдет на Android 10.

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Интересно узнать, насколько наши коллеги угадали цену на новинку, 19 февраля сможем проверить.

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Источник: phonearena.com﻿