Представлены планшеты Huawei Enjoy Tablet 2 и Huawei MatePad 10.8

770

Вчера в Китае Huawei устроила презентацию своих новинок, среди которых оказались два планшета: Enjoy Tablet 2 и MatePad 10.8. Первый из них позиционируется как доступное решение, а второй — премиальный сегмент.

Huawei Enjoy Tablet 2

Huawei Enjoy Tablet 2 получил дисплей диагональю 10 дюймов и разрешением 1920х1200 точек, аккумуляторную батарею емкостью 5100 мАч, порт USB Type-C и фирменный процессор Kirin 710A с тактовой частотой 1,7 ГГц. Имеется фронталка на 2 Мп и основная камера на 5 Мп, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64/128 Гб. Не забыли предложить аудиосистему Harman Kardon. Пользователи смогут выбирать версии с поддержкой 4G или без таковой. В зависимости от модификации ценники на Enjoy Tablet 2 варьируются в диапазоне $230-285.

Huawei MatePad 10.8

Huawei MatePad 10.8 предлагает 10,8-дюймовый экран разрешением 2560х1600 пикселей, флагманский чип Kirin 990, 6 Гб оперативной памяти и 64/128/256 Гб постоянной. Питает гаджет батарейка емкостью 7500 мАч, которую можно быстро зарядить благодаря поддержке быстрой 40-ваттной зарядки.

Есть Wi-Fi 6, модуль NFC, четыре динамика Harman Kardon, селфи-модуль на 8-мегапикселей и тыльный объектив разрешением 13-мегапикселей. Предложена поддержка стилуса и клавиатуры. Как обычно, планшет доступен в двух версиях: с поддержкой сотовой связи и без. В зависимости от выбранной модификации придется выложить от $ 342 до $514.

Источники: mydrivers, webtekno