Инсайд. Возможный вид нового Vivo S9 - первого смартфона с Dimensity 1100

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Смотрим на возможный дизайн Vivo S9﻿

В сеть просочился предполагаемый рекламный постер будущего Vivo S9. На изображении очевидна схожесть с предшественником, смартфоном Vivo S7. Модуль камеры остался тройным, в точно таком же дизайне. А вот боковые грани стали прямоугольными, как у iPhone 12. Возможно, нас ожидает аккуратный моноблок, с плоским дисплеем, ровными гранями и тонким корпусом.

Хотелось бы напомнить, что эта модель особенно ожидаема, так как она будет первой на новом процессоре от MediTek – Dimensity 1100.

Напомним, что Dimensity 1100 это новый восьмиядерный чип от MediaTek, созданный по нормам 6-нанометровой технологии. Состоит он из ядра Cortex-A78 и Cortex-A55 с частотой 2,6 ГГц и 2,0 ГГц соответственно, а за графику отвечает Mali-G77 MC9. Предварительные тесты в AnTuTu показали 581 000 баллов (примерно как OnePlus 8 Pro).

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Что касается других характеристик, то нам обещают 6.4-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей. Двойную фронтальную камеру, с ультраширокоугольным объективом, 12 Гб оперативной памяти и свежий Android 11. Если утечки оправдаются, может получиться производительный и аккуратный телефон среднего класса.

Анонс модели, по слухам, запланирован на начало марта.

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Источник: gizchina.com﻿