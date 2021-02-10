Где купить дешевле?
  • Andro-news.com
  • Новости
  • Инсайд. Возможный вид нового Vivo S9 - первого смартфона с Dimensity 1100

Инсайд. Возможный вид нового Vivo S9 - первого смартфона с Dimensity 1100

15.02.2021 200 2

Смотрим на возможный дизайн Vivo S9﻿

В сеть просочился предполагаемый рекламный постер будущего Vivo S9. На изображении очевидна схожесть с предшественником, смартфоном Vivo S7. Модуль камеры остался тройным, в точно таком же дизайне. А вот боковые грани стали прямоугольными, как у iPhone 12. Возможно, нас ожидает аккуратный моноблок, с плоским дисплеем, ровными гранями и тонким корпусом.

 

Инсайд. Возможный вид нового Vivo S9 - первого смартфона с Dimensity 1100 – фото 1

 

Хотелось бы напомнить, что эта модель особенно ожидаема, так как она будет первой на новом процессоре от MediTek – Dimensity 1100.

 

Напомним, что Dimensity 1100 это новый восьмиядерный чип от MediaTek, созданный по нормам 6-нанометровой технологии. Состоит он из ядра Cortex-A78 и Cortex-A55 с частотой 2,6 ГГц и 2,0 ГГц соответственно, а за графику отвечает Mali-G77 MC9. Предварительные тесты в AnTuTu показали 581 000 баллов (примерно как OnePlus 8 Pro).

 

Читать также: Vivo придумала свою раскладушку с гибким дисплеем

 

Что касается других характеристик, то нам обещают 6.4-дюймовый AMOLED дисплей с разрешением 2400х1080 пикселей. Двойную фронтальную камеру, с ультраширокоугольным объективом, 12 Гб оперативной памяти и свежий Android 11. Если утечки оправдаются, может получиться производительный и аккуратный телефон среднего класса.

 

Анонс модели, по слухам, запланирован на начало марта.

 

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал.﻿

 

Источник: gizchina.com﻿

Vivo S9 Dimensity 1100
Автор: Макс Ходаковский Дата публикации: 15.02.2021

Комментарии

nuraddin rozmetov 0
После Джоббса эпл не придумала ничего нового,занимается прокачкой его идей и копирует!!! удачные решения других производителей.
15.02.2021 09:18
nuraddin rozmetov 0
Ну не понимаю я,зачем бля...ь копировать огрызкофон? Сами же умеют делать хорошие аппараты.
15.02.2021 09:14

telegram__banner.png
Последние ролики на YouTube
Инсайд. Возможный вид нового Vivo S9 - первого смартфона с Dimensity 1100