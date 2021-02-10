Vivo придумала свою раскладушку с гибким дисплеем

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Vivo получила патент на эффектный смартфон-раскладушку с гибкой матрицей

Одним из трендов 2019 года стали смартфоны с гибким дисплеем. Тогда мир познакомился с Samsung Galaxy Fold и Huawei Mate X. Правда, первые складные смартфоны показали, что складная конструкция и гибкие матрицы еще далеки от совершенства, а сами аппараты слишком дорогие. Тем не менее, целый ряд компаний готовятся представить свои складные аппараты и среди них может оказаться и Vivo. На днях был найден любопытный патент подобного устройства.

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Еще в августе прошлого года Vivo подала патентную заявку в Национальное управление интеллектуальной собственности Китая на смартфон с гибким дисплеем. Он получил форм-фактор раскладушки, но при этом внешняя сторона «облицована» дисплеем. Под него отведена вся лицевая панель и он на 2/3 «наплывает» на спинку, оставляя место только для камеры. Такое решение позволило отказаться от фронталки и создавать селфи можно будет на основной модуль, а предпросмотр фоточки доступен на экране, который есть на тыльной крышке.

Эскизы указывают на то, что смартфон может предложить пять датчиков в основной камере, один из которых перископический. Судя по всему, тут нет ни механических клавиш, ни разъемов. Заряжать же его можно будет при помощи беспроводной зарядки.

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Следует напомнить, что это лишь патент и никто не гарантирует, что он будет претворен в жизнь. По слухам, Vivo готовится показать свой складной смартфон во второй половине нынешнего года и какой дизайн он получит, информации нет. Возможно, это будет что-то похожее на концептуальный Oppo X с растягивающимся дисплеем.

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Источник: androidauthority