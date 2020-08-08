Интересные новости: Xiaomi Mi 10 Ultra может стать первым коммерческим смартфоном с подэкранной фронтальной камерой

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Похоже, техно-сегмент нашел себе новую хайповую тему, которую можно крутить в разные стороны, пока не пройдет презентация этого продукта. Речь, конечно, идет о прокаченной версии Mi 10 от Xiaomi, которую производитель собирается пустить по миру с лаконичным названием Mi 10 Ultra.

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В преддверии презентации образовался поток слухов, касающихся функций нового аппарата. Наверное, самым интересным из всех этих слухов можно считать инсайдерскую информацию от известного «сливщика» Ice Universe. Инсайдер уверяет, что Mi 10 Ultra потрясет мир, но не уточнил почему. На этот твит ему ответил другой известный информатор Росс Янг, заявив, что устройство станет первым смартфоном с фронтальной камерой под дисплеем.





Однако многие источники намекают на то, что смартфон будет выпущен в крайне ограниченном количестве, так что вряд ли большое количество пользователей сможет попробовать функцию в действии. Это связано с тем, что аппарат является скорее демонстрационным и не предназначен для повсеместной продажи. И это немного противоречит обещанию Лея Цзюня сделать это устройство легкодоступным для покупки.

Другая утечка намекает, что Xiaomi выпустит две версии Mi 10 Ultra. Одна будет с керамическим задником, а вторая – с полностью прозрачной задней панелью. Вместе с этим слухом также ходит информация о том, что версия с керамической задней панелью будет продаваться в модификациях на 8 ГБ+256 ГБ и 12 ГБ+256 ГБ. Модель с прозрачной задней панелью будет доступна в вариантах 12 ГБ+256 ГБ и 16 ГБ+512 ГБ.





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Предполагается, что в Mi 10 Ultra будет устанавливаться AMOLED-дисплей с разрешением FHD+ и поддержкой частоты обновления 120 Гц. Устройство должно работать на базе чипсета Snapdragon 865+. Также ожидается, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 4500 мАч с быстрой проводной зарядкой на 100 или 120 Вт и беспроводной зарядкой 55 Вт.





Источник: Twitter