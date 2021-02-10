iOS 17 получит серьезные изменения, первые утечки информации

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Альтернативные магазины на iOS все же будут

Программное обеспечение и экосистема Apple – это не менее важная сторона яблочных продуктов, чем аппаратное обновление устройств. Инсайдер, специализирующийся на утечках об операционных системах Apple, предоставил информацию о будущих нововведениях в iOS 17:

Обещают новый центр управления и изменения в центре сообщений. Больше функциональности для Dynamic Island, это связано с тем, что следующая линейка вся будет с таким отверстием. Активные виджеты получат расширенный функционал, дополнительные кнопки, ползунки и способы быстрого взаимодействия.

Одним из самых значительных изменений станет поддержка загрузки из источников и альтернативных магазинов программ в ЕС. Как именно это будет реализовано пока неясно, но есть подозрение, что создание региональных аккаунтов вновь приобретет большую популярность

Также одним из принципиальных спойлеров стала поддержка гарнитуры Mixed Reality от Apple. Это означает, что при всех проблемах компания все же планирует выпустить этот продукт.

Ну и дальше незначительные изменения без уточнений:

• Больше функций для Car Play

• Улучшенная производительность, стабильность, поиск и Spotlight

• Больше настроек AOD.

• Больше фильтров режима фокусировки.

• Усовершенствование CarKey и другие «реализации автомобиля» в приложении Wallet.

• Изменение пользовательского интерфейса приложения Health, включая раздел «Избранное».

Новая операционная система iOS 17 будет поддерживать все устройства на базе A11 Bionic (iPhone 8, iPhone X) и новее. Конечно надо иметь в виду что это не официальная информация и могут быть определенные разногласия, но обычно все, что указано в подобных истоках соответствует действительности.

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Источник: twitter