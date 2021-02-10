iOS 17 и iPadOS 17 стали доступны каждому, где и как скачать?

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Настала пора расчехлить старые гаджеты

Apple выпустила первые бета-версии своих новых мобильных платформ iOS 17 и iPadOS 17. Таким образом, все желающие могут установить и опробовать iOS 17 и iPadOS 17 на своих iPhone и iPad, без привязки к учетной записи для разработчиков.

Apple анонсировала iOS 17 и iPadOS 17 в июне на конференции Worldwide Developers Conference. До сих пор шло тестирование ранних сборников среди разработчиков, в общей сложности было выпущено три таких версии.

Теперь протестировать новые платформы можно, просто подписавшись на программу Apple Beta Software Program.

Первая общедоступная бета-версия предлагает тот же контент, что и третья бета-версия для разработчиков. Перед установкой рекомендуется создать резервную копию важной информации на устройстве.

После регистрации по этой ссылке , установка специального профиля и перезагрузка устройства, участники программы могут загрузить обновления iOS 17 и iPadOS 17, открыв программу «Настройки», перейдя в «Общие» и включив опцию iOS 17 Public Beta в разделе «Обновление программного обеспечения».

Конечно это дело не для каждого, но особенно нетерпеливы могут уже протестировать новую операционную систему на своих устройствах ниже на фото будет список всех совместимых устройств:

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Источник: macrumors