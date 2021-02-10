iPad Pro 2022: Bloomberg опубликовали первую информацию

686

iPad Pro 2022 с чипом M2 и зарядкой MagSafeАналитики из Bloomberg раскрыли информацию о новых планшетах iPad Pro, которые выйдут уже в этой осенью.Новый чип M2 по-прежнему должен быть оснащен 8 ядрами ЦП как и у М1, но должен выиграть от усиленной графической части, которая для повышения производительности увеличивается с 7-8 ядер до 9-10. Чип также должен быть сделан по технологии 4 нм против 5 нм в настоящее время.







Эта тонкость гравировки должна позволить Apple добавить несколько миллионов дополнительных транзисторов на ту же поверхность, снизив при этом энергопотребление чипа и повысив автономность этих iPad.Дизайн iPad Pro не сильно изменился с 2018 года, но известно точно, что готовящиеся планшеты получат беспроводную зарядку MagSafe и стеклянную заднюю крышку. Ожидается и новый дизайн iPad в стиле iPhone 14, остаётся ждать новых анонсов, ведь сентябрь уже не за горами.﻿



Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿﻿