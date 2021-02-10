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iPad Pro следующего поколения будет более похож на MacBook

04.09.2023 58 0

Magic Keyboard для iPad Pro кардинально изменится

Apple планирует уменьшить разницу между MacBook и iPad выпустить более крепкую версию Magic Keyboard для iPad Pro в следующем году, согласно последней информации Марка Гурмана для Bloomberg. Он сообщает, что клавиатура будет использовать корпус из алюминия и иметь увеличенный трекпад. Magic Keyboard также продолжит иметь всего один порт USB-C, пишет он.

 

ipad

 

Текущая модель Magic Keyboard подвержена гибке и разрывам при длительном использовании, поэтому обновление материалов должно решить эту проблему.

 

Кроме клавиатуры, ожидается обновление самого iPad Pro. Планшет получит новый внешний вид с более узкими рамками, более компактный корпус и новые цвета.

 

ipad

 

Такие изменения позволят iPad Pro стать более похожим на ноутбук, однако, к сожалению, только похожим, поскольку компании нет смысла создавать внутреннюю конкуренцию MacBook, хотя они и выпустили Final Cut для iPad, это все еще не полноценная версия программы через саму iPadOS.

 

Источник: theverge

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 04.09.2023
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iPad Pro следующего поколения будет более похож на MacBook