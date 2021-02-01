MediaTek и Apple теперь партнеры

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MediaTek выбрана Apple в качестве поставщика комплектующих для гарнитур

Название тайваньской компании MediaTek хорошо знакомо пользователям Android-устройств, ведь она является поставщиком мобильных процессоров для целого ряда смартфонов. Сегодня пришло сообщение, что теперь название этой компании будет и на слуху у поклонников устройств Apple.

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Как передают ряд зарубежных изданий, компания MediaTek вошла в число партнеров концерна из Купертино. Но сразу стоит оговориться, что речь идет не о мобильных процессорах, а о комплектующих, которые найдут свое применение в гарнитурах. Поставки компонентов обещают начать уже в феврале или марте нынешнего года. Скорее всего, речь идет о гарнитурах Beats, ассортимент которых Apple продолжает расширять несмотря на то, что эти наушники перестали входить в комплект поставки.

Появление MediaTek в числе поставщиков Apple связано с желанием расширить количество партнеров. А тайваньская компания остается в еще большем выигрыше. Во-первых, она повышает собственный имидж, как компании, с которой имеет дела даже Apple, а также сможет неплохо заработать, учитывая стабильный спрос на «яблочные» наушники.

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Источник: udn