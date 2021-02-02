Разблокировка iPhone в маске - легко. Но нужны Apple Watch

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Apple Watch ﻿помогут вам с разблокировкой iPhone когда Face ID вас "не узнает"

Apple представила новые бета-версии прошивок - iOS 14.5 и WatchOS 7.4. Помимо штатных исправлений ошибок, можно выделить новую возможность разблокировки iPhone по смарт-часам от Apple.

Данная возможность уже была реализовано на компьютерах Mac. Теперь и владельцы телефонов с Face ID могут испытать на себе удобство такой «пары».

Как мы знаем, ввиду пандемии и требований носить маски, многие испытывали дискомфорт при разблокировке телефоном при помощи Face ID. Лицо не распознавалось, оставалось постоянно вводить пароль или снимать маску.

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Теперь пользователям Apple Watch будет достаточно поднести к iPhone разблокированные смарт-часы. Когда Face ID не сможет разблокировать ваш телефон из-за маски, он сразу будет «искать» ваши Apple Watch (если активировать специальный пункт в меню).

Некоторые уже посчитали это самым не надежным методом разблокировки, так как по сути, «любой» может иметь доступ к телефону если рядом часы. В защиту Apple можем сказать, что метод работает только если Apple Watch разблокированы по запястью - при этом вы получаете вибро о разблокировке. Так что всё выгладить продуманно. Ждём первых реальных отзывов людей, которые испытают эту фичу в повседневной жизни.

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Источник : mydrivers.com﻿