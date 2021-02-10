iPhone 12 Pro и iPhone 12 Pro Max доступны в фирменном магазине Meizu. Еще и по низкой цене

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Meizu начала продавать серию iPhone 12, предложив на старте продаж наименьшие в Китае цены

Это случилось и сегодня в официальном магазине Meizu в Китае начали продавать серию iPhone 12. По заявлению главы отдела маркетинга Meizu, появление «яблочных» смартфонов на прилавках магазинах компании это «дань уважения основным правам и опыту пользователей, всем рекомендую смартфоны из мира iOS и Android».

Пользователям предложили приобрести графитовый вариант iPhone 12 Pro с 128 Гб постоянной памяти и iPhone 12 Pro Max в серебристой расцветке с аналогичным объемом флеш-накопителя по цене $1302 и $1424 соответственно. Но на старте продаж до 19 апреля эти смартфоны можно прикупить практически вдвое дешевле по цене $676 и $766 соответственно. И это самая низкая цена на эти модели среди всех платформ электронной коммерции в Китае. При этом компания намерена еще и раздавать скидочные купоны, позволяющие прикупить товары Meizu по меньшей цене.

Напомним, что ранее Meizu заявила о том, что iPhone также безопасны, как и Meizu 18, поэтому им самое место оказаться на прилавках магазинов компании в Китае. На данный момент нет ясности, заключила ли китайская компания какое-то соглашение с Apple дающее право на продажу ее продуктов и за счет чего iPhone продают дешевле. Как известно, Apple достаточно щепетильна по части ценовой политики и большие скидки на смартфоны не ее конек.

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Источник: mydrivers