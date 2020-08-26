iPhone 12 Pro Max показали на видео

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Известный инсайдер показал флагман iPhone 12 Pro Max во всей красе.





Ежегодная презентация Apple становится все ближе, и с каждым днем появляется все больше слухов и утечек. Сегодня Интернет удивил сильнее обычного – на YouTube-канале Front Page Tech появилось видео от известного инсайдера Джона Проссера, где в подробностях рассказывается о новинке iPhone 12 Pro Max. В видео Проссер утверждает, что уже подержал в руках предпродажный экземпляр флагманского устройства, и уже успел собрать интересующую фанатов информацию.

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Одной из главных тем всех слухов, касающихся iPhone 12, стало добавление датчика LiDAR в компоновку основной камеры, и Проссер подтверждает, что производитель все же добавит его в некоторые модели iPhone 12.

Также инсайдер предоставил больше информации о возможной поддержке дисплеями новых iPhone частоты обновления 120 Гц. В видео вновь можно заметить скриншот экрана с открытым меню опций, где отмечена возможность «включить высокую скорость обновления» или же «включить адаптивную скорость обновления». Некоторые издания предполагают, что iPhone 12 Pro и Pro Max будут оснащены дисплеями с частотой 120 Гц, в то время как iPhone 12 и iPhone 12 Plus будут оснащены обычными дисплеями с частотой 60 Гц.





В ролике присутствует большое количество изображений iPhone 12, особенно его дисплея. Судя по всему, слухи о том, что «челка» уменьшится, оказались ложными – размер выреза такой же, как и на предшественнике.





Улучшения коснутся и Face ID – судя по всему, он будет работать еще быстрее и станет еще безопаснее.

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Как и всегда, все это нужно воспринимать не иначе как слухи, однако видео выглядит уж слишком правдоподобно.









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Источник: Sparrows News