iPhone 12 пролежал в реке в Калифорнии 3 месяца и до сих пор работает: удивительная история!

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iPhone 12 удивил

iPhone 12, как и новейшие iPhone, выдерживает влияние воды на глубине до 6 метров 30 мин, имея влагозащиту IP68. И вот недавно стало известно, что такой телефон смог прожить целых три месяца в реке в Калифорнии. И он до сих пор работает!

Телефон достал водолаз, чистивший северокалифорнийскую реку Станислаус, наткнулся на затопленное мобильное сокровище и рассказал свою историю.

Водолаз 10 ноября занимался своими делами в реке, когда его внимание привлек покрытый водорослями iPhone, застрявший на дне между камнями. Он достал его, и это оказался iPhone 12. Он оставил промокший мобильный телефон сохнуть на шесть дней, а затем, подключив его к зарядному устройству, смог включить его.

Телефон, очевидно, не имел пароля, поскольку Ли смог разблокировать его и просмотреть информацию, например, недавние фотографии и контакты. Последнее видео на телефоне было снято на той же реке 4 сентября, что свидетельствует о том, что он был погружен в воду в течение трех месяцев.

Пока дайверу не удалось выяснить, кто потерял устройство, но оно планирует связаться с некоторыми контактами, указанными в iPhone 12, и вернуть его владельцу.

Источник: appleinsider