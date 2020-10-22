iPhone 12 разобрали на видео до старта продаж и обнаружили пару интересных особенностей

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Apple снова сэкономили на новом флагмане iPhone 12.

iPhone 12 и 12 Pro официально поступят в продажу уже в эту пятницу. Как и всегда, вплоть до момента, пока смартфоны Apple не попадут в руки техноблогерам и журналистам, мы не знаем каких-либо четких подробностей о том, что нас ждет под капотом этих устройств.

Однако в этот в Сети уже выложили разбор нового iPhone 12. Благодаря видеоролику, опубликованному на канале Century Weifeng Technology, мы можем узнать, что скрывает корпус смартфона.

В видео автор сравнивает iPhone 12 с iPhone 11. Однако несмотря на некоторые сходства в общей компоновке сборки смартфонов, существует некоторые ключевые отличия в обновленном дизайне. Сама плата iPhone стала больше, чем у 11, в основном благодаря добавленным возможностям подключения к 5G, которые требуют дополнительного чипа, которым здесь выступает модем Qualcomm X55.

В Сети уже ходили слухи о том, что Apple собирается использовать модем от Qualcomm, и, как подтвердила «Яблочная» компания в рамках своей презентации, смартфон получил свою собственную конструкцию 5G-антенны, а значит, и более тонкий форм-фактор.

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Учитывая увеличившиеся размеры платы, Apple пришлось изгаляться, чтобы немного уменьшить размер самого iPhone 12. В этот раз OLED-дисплей сделали тоньше, уменьшили размер Taptic Engine, и самое неприятное – в iPhone 12 аккумулятор на 15% меньше, чем у iPhone 11 – всего 2,815 мАч. Зато iPhone 12 стал на 11% тоньше и на 16% легче, чем его предшественник.

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Источник: SlashGear



https://andro-news.com/news/pered-otpravkoy-novyh-iphone-12-v-magaziny-apple-podgotovila-obn.html Перед отправкой новых iPhone 12 в магазины Apple подготовила обновление iOS 14.1(в Адм. панель)