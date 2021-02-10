iPhone 13 теперь производят и в Индии: зачем это нужно

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Apple уходит от производственных мощностей Китая

Главный конкурент Apple – компания Samsung уже давно производит множество смартфонов в Индии, предпочитая не прибегать к услугам Китая в данном вопросе. И не зря, Индия считается вторым по величине рынком смартфоном в мире, после Китая. Это огромный рынок сбыта, где та же Samsung прочно удерживает второе место среди крупнейших смартфоностроителей.

Из-за статуса развивающейся страны доход на душу населения в Индии низок, поэтому продажи флагманов в стране невероятно низки, 70% проданных смартфонов в стране приходится на бюджетники с ценником до $200. Лидирует же по продажам смартфонов в Индии Xiaomi, у которой есть что предложить.

Сейчас в Индии взяли курс «Сделай в Индии», благодаря чему такие компании как Apple получили стимулы для производства в виде льгот по налогооблажению, и уменьшению бремени налогов в конечной стоимости iPhone. Это позволяет снижать ценники на смартфоны. Неудивительно, что в этой ситуации Apple идет по пути увеличения производства своих устройств в Индии.

Как сообщает агентство Reuters, данный ход позволит Apple снизить зависимость от Китая, сделает контракты гибче на фоне конкуренции. От этого выиграет конечный покупатель, который сможет приобрести iPhone по меньшей цене.

Не так давно в США облагали налогами импорт товары из Китая, за что конечно пришлось платить крупным компаниям. Apple встала перед выбором, уменьшить собственную прибыль, но сохранить цены или увеличить стоимость устройств и резать свою прибыль. И судя по политике компании, она выбрала второй вариант, переложив бремя увеличения стоимости комплектующих и производства на плечи потребителей.

Тем не менее Apple также активно ведет поиск стран, где можно наладить выпуск своей продукции. В числе приоритетных рассматривалась Мексика из-за непосредственной близости к США, или Вьетнам, где Samsung сумела наладить свое производство. Но в итоге выбор пал на Индию, где есть фабрики Foxconn, который является крупнейшим контрактным производителем «яблочной» техники.

Apple не будет ограничиваться производством iPhone в Индии, уже в следующем году планирует производить iPad в этой стране. Рынок Индии — это дешевая рабочая сила и непосредственная близость к цепочке поставок.

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Источник: phonearena