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Iphone 15 может снова вернуться к скругленным экранам

23.01.2023 363 0

Все новое это хорошо забытое старое

Apple два года назад вернула в iPhone абсолютно плоское стекло и прямоугольные грани. Пока китайские инженеры копируя американских коллег делали свои смартфоны похожими на Iphone купертиновцы кажется снова решили сделать очередную "инновацию" и вернуться к округленным экранам. Известный информатор ShrimpApplePro сообщил, что старшие iPhone 15 Pro и 15 Ultra "получат еще более узкие рамки с округлениями, хотя дисплей останется плоским", напоминая конструкцию Apple Watch. Учитывая подобный инсайд, можно считать, что это будет вариация на тему 2.5D-стекла. Концептмейкеры быстро подхватили информацию и уже создали рендеры.

 

 

Кстати, скругление ожидается и в базовой модели iPhone 15, чего нельзя сказать о ширине экранных рамок. Также есть информация, что Dynamic Island будет у всей четверки и о том, что вдохновения на изменения в блоках камер купертиновским инженерам не хватило, дизайн останется без изменений. Конечно же, эта информация требует подтверждения и произойдет это когда начнут всплывать снимки макетов и инженерных схем.

 

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Источник: Twitter



 

iPhone iPhone 15
Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 23.01.2023

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Iphone 15 может снова вернуться к скругленным экранам