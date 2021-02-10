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iPhone 15: первые живые фото и видео всей будущей линейки

28.05.2023 310 0

iPhone 15, iPhone 15 Plus, iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, правда, они не включаются

В преддверии выпуска новых iPhone производители чехлов инвестируют значительные средства в поиск информации об обновленном дизайне, чтобы первыми выпустить соответствующие чехлы. Это часто приводит к созданию фиктивных моделей, являющихся точными копиями будущих iPhone.

 

iPhone 15: первые живые фото и видео всей будущей линейки – фото 1

 

Именно такие образцы попали в руки журналистов macrumors, и они поделились информацией о них на своем сайте.

 

Важно понимать, что это не официальные макеты от производителя и некоторые нюансы в финальных продуктах могут отличаться. Например, ходили слухи, что версии "о" получат корпус из титана, а на этих образцах он из блестящей стали.

 

iPhone 15: первые живые фото и видео всей будущей линейки – фото 2

 

В общем, эти макеты подтверждают большинство слухов по поводу будущих смартфонов компании. Наличие универсального разъема USB-C, скругленные грани для улучшения эргономики, хотя ожидалось, что скругления будут более заметными.

 

iPhone 15: первые живые фото и видео всей будущей линейки – фото 3

 

Также, наконец, все модели iPhone в 2023 году будут иметь Dynamic Island вместо челки, которая уже давно выглядит каким-то анахронизмом. Переключатель режимов звука превратился в кнопку, функционал которой, скорее всего, расширят и позволят программировать определенные действия для ее нажатия или удержания.

 

iPhone 15: первые живые фото и видео всей будущей линейки – фото 4

 

Камеры выглядят примерно так же, и вы не заметите серьезных внешних изменений, но ожидается, что iPhone 15 Pro Max получит новый перископический объектив с 6-кратным оптическим увеличением. Чтобы реализовать эту технологию, нужно много места в телефоне, поэтому ее получит только модель Max.

 

 

До выхода новой линейки осталось не более трех месяцев, поэтому можно точно утверждать, что массовое производство уже началось и этот дизайн уже окончательный.

 

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Источник: macrumors

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 28.05.2023
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iPhone 15: первые живые фото и видео всей будущей линейки