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iPhone 15 Pro получит сенсорные кнопки громкости и не только

21.03.2023 35 0

С iPhone уберут почти все движущиеся части

Еженедельно появляются новые слухи о долгожданной линейке Apple iPhone 15 Pro, причем предметом таких утечек являются разные аспекты телефона. Например, одна из недавних утечек продемонстрировала тонкие рамки вокруг дисплея смартфона.

 

iphone_15_pro

 

Теперь согласно сообщению ShrimpApplePro стало известно, что телефоны в этом году получат новые твердотельные кнопки регулировки громкости с тактильным откликом, подобные кнопке Home, представленной в iPhone 7. Это означает, что кнопки больше не будут иметь движущихся частей и будут различать силу нажатия. Будут ли кнопки иметь отдельный двигатель taptic для обратного отклика пока неясно.

 

iphone_15_pro

 

Переключатель режимов звука не убрали полностью, но он также станет полностью сенсорным, или просто будет включать режимы нажатием, а не перемещением ползунка. Будет ли это удобно, пока неясно, но сначала тоже многие считали, что сенсорная кнопка "домой" не будет полноценной заменой физической и очень ошибалась.

 

iphone_15

 

Кстати, файлы CAD из iPhone 15 и iPhone 15 Plus, также опубликованные сегодня, показывают, что более молодые версии останутся со старыми кнопками громкости и переключателем режимов.

 

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Источник: twitter

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 21.03.2023

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iPhone 15 Pro получит сенсорные кнопки громкости и не только