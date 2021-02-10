iPhone 15 Pro получит сенсорные кнопки громкости и не только

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С iPhone уберут почти все движущиеся части

Еженедельно появляются новые слухи о долгожданной линейке Apple iPhone 15 Pro, причем предметом таких утечек являются разные аспекты телефона. Например, одна из недавних утечек продемонстрировала тонкие рамки вокруг дисплея смартфона.

Теперь согласно сообщению ShrimpApplePro стало известно, что телефоны в этом году получат новые твердотельные кнопки регулировки громкости с тактильным откликом, подобные кнопке Home, представленной в iPhone 7. Это означает, что кнопки больше не будут иметь движущихся частей и будут различать силу нажатия. Будут ли кнопки иметь отдельный двигатель taptic для обратного отклика пока неясно.

Переключатель режимов звука не убрали полностью, но он также станет полностью сенсорным, или просто будет включать режимы нажатием, а не перемещением ползунка. Будет ли это удобно, пока неясно, но сначала тоже многие считали, что сенсорная кнопка "домой" не будет полноценной заменой физической и очень ошибалась.

Кстати, файлы CAD из iPhone 15 и iPhone 15 Plus, также опубликованные сегодня, показывают, что более молодые версии останутся со старыми кнопками громкости и переключателем режимов.

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Источник: twitter