iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат значительный апгрейд основной камеры

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Младшие iPhone тоже получат сенсор на 48 Мп

По словам Джеффа Пу, аналитика гонконгской инвестиционной компании Haitong International Securities, недорогие модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus, которые выйдут позже в этом году, будут оснащены 48-мегапиксельной задней камерой.

В сегодняшней исследовательской записке, полученной MacRumors, Пу сказал, что 48-мегапиксельный объектив на этих моделях будет использовать новый трехкомпонентный датчик, который может улавливать больше света для улучшения качества изображения.

Однако, исходя из недавних проверок цепи поставок, Пу считает, что многослойный датчик может привести к задержкам в производстве iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Запуск устройств ожидается в сентябре.

В прошлом году Apple впервые представила 48-мегапиксельный объектив камеры на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Объектив позволяет пользователям снимать 48-мегапиксельные фотографии ProRAW, которые сохраняют больше деталей в файле изображения для большей гибкости редактирования.

Конечно, айфоны уже довольно давно потеряли звание лидера в качестве мобильной фотографии, но прошлогодние 12 Мп сенсоры на младших версиях смартфонов были вообще каким-то стыдом, в этом году компания все же подтянет качество съемки до уровня современных конкурентов.

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Источник: macrumors