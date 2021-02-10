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iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат значительный апгрейд основной камеры

16.05.2023 66 0

Младшие iPhone тоже получат сенсор на 48 Мп

По словам Джеффа Пу, аналитика гонконгской инвестиционной компании Haitong International Securities, недорогие модели iPhone 15 и iPhone 15 Plus, которые выйдут позже в этом году, будут оснащены 48-мегапиксельной задней камерой.

 

В сегодняшней исследовательской записке, полученной MacRumors, Пу сказал, что 48-мегапиксельный объектив на этих моделях будет использовать новый трехкомпонентный датчик, который может улавливать больше света для улучшения качества изображения.

 

iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат значительный апгрейд основной камеры – фото 1

 

Однако, исходя из недавних проверок цепи поставок, Пу считает, что многослойный датчик может привести к задержкам в производстве iPhone 15 и iPhone 15 Plus. Запуск устройств ожидается в сентябре.

 

В прошлом году Apple впервые представила 48-мегапиксельный объектив камеры на iPhone 14 Pro и iPhone 14 Pro Max. Объектив позволяет пользователям снимать 48-мегапиксельные фотографии ProRAW, которые сохраняют больше деталей в файле изображения для большей гибкости редактирования.

 

iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат значительный апгрейд основной камеры – фото 2

 

Конечно, айфоны уже довольно давно потеряли звание лидера в качестве мобильной фотографии, но прошлогодние 12 Мп сенсоры на младших версиях смартфонов были вообще каким-то стыдом, в этом году компания все же подтянет качество съемки до уровня современных конкурентов.

 

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Источник: macrumors

Автор: Олександр Коваленко Дата публикации: 16.05.2023
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iPhone 15 и iPhone 15 Plus получат значительный апгрейд основной камеры