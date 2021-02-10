iPhone 16 получит больше ОЗУ и более быстрый Wi-Fi, а Pro - еще и новейший 5G

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ЧТО ГОТОВИТ APPLE НА 2024 ГОД

По данным аналитика Джеффа Пью, следующие iPhone 16 и 16 Plus получат процессор A18, изготовленный по новейшему 3 нм техпроцессу. Также базовые модели iPhone 16 будут иметь 8 ГБ ОЗУ – на 2 ГБ больше, чем у текущих iPhone 15. В версиях Pro установят чипсет A18 Pro.

Что касается модемов, то в iPhone 16 Pro ожидается новый Snapdragon X75 от Qualcomm для поддержки 5G Advanced. А базовые iPhone 16 удовлетворятся модемом X70.

Кроме того, iPhone 16 Pro будет иметь 48 Мп сверхширокоугольную камеру вместо 12 Мп. iPhone 16 и 16 Plus получат поддержку Wi-Fi 6E, которая сейчас есть только в моделях Pro. Ну, и Action Button из Pro-модели перекатывает в базовую.

В целом Apple готовит существенное улучшение аппаратной части и связи для следующего поколения iPhone. Как обычно, детали станут известны ближе к презентации осенью 2024 года.

Источник – macrumors