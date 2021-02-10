iPhone 16 Pro Max вернет себе звание лучшего камерофона

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Согласно новой информации, iPhone 16 Pro Max получит больший и технологически продвинутый основной сенсор камеры для улучшения фото- и видеосъемки.

Как утверждает Digital Chat Station, флагман Apple оснастят кастомизированным 48-мегапиксельным сенсором Sony IMX903 с усовершенствованными фишками. В частности, многоуровневой структурой, как в LYT серии Sony, 14-разрядным ADC и DCG конвертором для лучшего динамического диапазона.

Инсайдер также подтвердил, что сенсор основной камеры iPhone 16 Pro Max будет на 12% больше, чем у текущих iPhone 14 Pro и 15 Pro. Его размер будет достигать 1/1,14 дюйма против 1/1,28 дюйма сейчас.

Благодаря этому улучшится динамический диапазон, размытие фона на портретах и съемка в условиях слабого освещения. Также инсайдер вспомнил о чуть более закругленном экране и той же толщине, что у предшественников. Ожидается, что iPhone 16 Pro Max с новой камерой традиционно дебютирует осенью 2024 года.

Источник - dcs