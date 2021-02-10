iPhone 16 Pro – первые детали о камере, фишки Pro Max могут добраться младшему

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Фишки о максе в младшую модель

По последним сообщениям, Apple активно обсуждает с поставщиками возможности усовершенствования зум-объектива для будущих iPhone 16 Pro.

Ожидается, что компания интегрирует более продвинутый модуль стеклянного объектива, который будет тоньше, легче и короче. Это позволит значительно улучшить возможность оптического увеличения.

По слухам, представители Apple посетили компанию Hoya – одного из ведущих производителей линз. Это может указывать на партнерство в создании усовершенствованной оптики.

Ожидается, что новый телеобъектив повысит себестоимость производства iPhone 16 Pro, однако так же и случилось с iPhone 15 Pro Max - и для этого убрали версию на 128 Гб.

Также, вероятно, размер основной камеры увеличится до 1/1.14" и оптическое приближение будет 5-кратное, как в старшей версии. Но, насколько это реально пока сказать трудно - до релиза почти 10 месяцев.

Источник – notebookcheck