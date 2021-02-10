iPhone 16 и 16 Plus могут разочаровать – снова технически урезанный дисплей

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ТЕ ЖЕ 60 ТЦ

Согласно слухам, новые iPhone 16 и 16 Plus в 2024 году так и не получат повышенного обновления частоты обновления экрана. Они останутся с обычными 60 Гц дисплеями. Или, как скажут фанаты Apple – мои 60 гц более плавные, чем 120 на Android.

Как сообщается, поставщики комплектующих для Apple утверждают, что базовые iPhone 16 будут иметь те же 6,1 и 6,7-дюймовые экраны с 60 Гц, что и прошлогодние iPhone 15.

iPhone 16 Pro ожидается с экранами 6,2 и 6,8 дюйма и частотой 120 Гц. Также флагманы получат органические материалы следующего поколения М14.

Итак, снова базовые iPhone останутся с устаревшими 60 Гц дисплеями. Многие пользователи разочаруются таким решением Apple, ведь даже дешевые Android-смартфоны в 2023 году уже имеют 90 Гц экраны.

Стоит ли ждать обновления частоты хотя бы до 90 Гц в iPhone 16, узнаем в следующем году. А пока это только слухи.

Источник - naver