iPhone могут начать производить во Вьетнаме, а смартфоны Samsung — в Индии

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На рынке могут появиться вьетнамские iPhone, а Индия станет кузницей смартфонов Samsung





Большинство смартфонов Apple производится в Китае. До недавнего времени это устраивало компанию, позволяя ей снизить затраты на сборку устройств до минимума. Но между США и Китаем пробежала «черная кошка», а также проблем добавила пандемия коронавируса. Поэтому концерн из Купертино ищет страны, где можно наладить сборку айфонов, чтобы снизить зависимость от Китая.

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Одна из возможных стран, где начнут производить iPhone — Вьетнам. Не так давно представители компании посетили завод Luxshare, чтобы разузнать на предмет возможности сборки смартфонов. Именно на площадях этой фабрики собираются AirPods. Вердикт еще не вынесен и Apple только оценивает возможность переноса сборки айфонов из Китая во Вьетнам.

Тем временем извечный конкурент Apple — Samsung готовится перевести часть производства мобильных устройств в Индию. Компания целенаправленно сворачивает выпуск мобильников в своей стране, а все из-за высокой себестоимости производства и трудовой силы. Чтобы снизить затраты на сборку устройств, Samsung начала активно наращивать их производство во Вьетнаме, Индонезии и Бразилии.

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Не гнушается компания и передавать выпуск бюджетных смартфонов по аутсорсингу китайским производителям. В перспективе южнокорейский гигант хочет наладить в Индии выпуск основной массы своих моделей. Все это должно помочь снизить затраты на сборку смартфонов за счет использования дешевой рабочей силы.

Источники: gizmochina, sammobile