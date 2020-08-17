Дональд Трамп: национальная безопасность — наше все. Интересы Apple ничто

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Дональду Трампу плевать на Apple и ее продажи iPhone

Одним из заметных событий августа стал запрет американским компаниям иметь дело с WeChat и TikTok. Нападки на китайские компании, санкционированные Белым домом, могут обернуться проблемами и для производителей из США. Безрассудная и воинственная политика Дональда Трампа может больно ударить по той же Apple.

Если указ президента США о запрете WeChat вступит в силу, продажи iPhone обвалятся на 25-30%. А китайцы массово начнут бойкотировать «яблочные» смартфоны, движимые патриотизмом и невозможностью установить приложение, которое является популярной в Китае платежной платформой.

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Несколько американских корпораций, включая Apple, Intel, Ford уже высказали свою обеспокоенность агрессивной политикой Дональда Трампа, предупредив его о тех негативных последствиях, которые могут иметь санкционные ограничения. Ослепленный «жаждой крови», Дональд Трамп остается непреклонен.

В ходе одной из пресс-конференций журналисты поинтересовались у президента, что он думает о том, что не все американские компании поддерживают его стремление запретить WeChat и это грозит для Apple спадом спроса на ее продукцию. На что тот ответил, что «это не имеет значения». А на прямой вопрос о том, не против ли он того, что продажи айфонов резко упадут, Дональд Трамп ответил, что «надо делать все, что хорошо с точки зрения безопасности нашей страны».

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Похоже, что Дональд Трамп готов принести в «жертву» Apple и ее финансовое благополучие, только бы выиграть в торговой войне с Китаем. Демонизация Поднебесной для него вышла на первый план, а агрессивная риторика продиктована, прежде всего, предстоящими президентскими выборами. Трампу нужны козыри, чтобы показать избирателям, как он печется о технологическом превосходстве и безопасности США. И, похоже, ему плевать, что в этой битве пострадает Apple, которая рискует потерять крупнейший рынок смартфонов в мире.

Источник: businessinsider