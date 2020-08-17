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Дональд Трамп: национальная безопасность — наше все. Интересы Apple ничто

17.08.2020 594 3

Дональду Трампу плевать на Apple и ее продажи iPhone

 

Одним из заметных событий августа стал запрет американским компаниям иметь дело с WeChat и TikTok. Нападки на китайские компании, санкционированные Белым домом, могут обернуться проблемами и для производителей из США. Безрассудная и воинственная политика Дональда Трампа может больно ударить по той же Apple.

 

Дональд Трамп: национальная безопасность — наше все. Интересы Apple ничто – фото 1

 

Если указ президента США о запрете WeChat вступит в силу, продажи iPhone обвалятся на 25-30%. А китайцы массово начнут бойкотировать «яблочные» смартфоны, движимые патриотизмом и невозможностью установить приложение, которое является популярной в Китае платежной платформой.

 

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Несколько американских корпораций, включая Apple, Intel, Ford уже высказали свою обеспокоенность агрессивной политикой Дональда Трампа, предупредив его о тех негативных последствиях, которые могут иметь санкционные ограничения. Ослепленный «жаждой крови», Дональд Трамп остается непреклонен.

 

Дональд Трамп: национальная безопасность — наше все. Интересы Apple ничто – фото 2

 

В ходе одной из пресс-конференций журналисты поинтересовались у президента, что он думает о том, что не все американские компании поддерживают его стремление запретить WeChat и это грозит для Apple спадом спроса на ее продукцию. На что тот ответил, что «это не имеет значения». А на прямой вопрос о том, не против ли он того, что продажи айфонов резко упадут, Дональд Трамп ответил, что «надо делать все, что хорошо с точки зрения безопасности нашей страны».

 

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Похоже, что Дональд Трамп готов принести в «жертву» Apple и ее финансовое благополучие, только бы выиграть в торговой войне с Китаем. Демонизация Поднебесной для него вышла на первый план, а агрессивная риторика продиктована, прежде всего, предстоящими президентскими выборами. Трампу нужны козыри, чтобы показать избирателям, как он печется о технологическом превосходстве и безопасности США. И, похоже, ему плевать, что в этой битве пострадает Apple, которая рискует потерять крупнейший рынок смартфонов в мире.

 

Источник: businessinsider

Дональд Трамп Apple
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 17.08.2020

Комментарии

Всего комментариев: 3
 
РАБ АЛЛАХА 0
Apple обманывает людей и очень дорого продает совой товар хотя оно этого не стоит вообще. И эту компании давно надо отправит в отпуск.
17.08.2020 14:45
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$$$ 0
Безрассудная? Мало что-то делают безрассудно там.
17.08.2020 14:29
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Dmitri Terletski 0
А не наплевать ли но этот Apple, который давно уже не самая технологически продвинутая компания. По прежнему одни из лидеров по дороговизне мобильников... много раз была уличена в жульничестве! За что её беречь? Пусть сама себя бережёт... Придумайте приложение для китайского рынка, чтобы они там могли платить и может не будете зависеть от одного китайского приложения! Не знаю прав ли Трамп, но Купертиновские нытики реально раздражают!
17.08.2020 13:45
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Дональд Трамп: национальная безопасность — наше все. Интересы Apple ничто