Сравнили Samsung Galaxy A51 и Huawei P40 Lite. Определили какой смартфон предпочтительнее

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Что лучше Huawei P40 Lite или Samsung Galaxy A51





Если отбросить из списка «злых китайцев» Xiaomi и Realme, Samsung и Huawei остаются последними популярными производителями, чью устройства оказываются в топе продаж. Устройства последних сложно назвать доступными и бескомпромиссными аппаратами в своем классе. В свете этого принять решение о покупке становится все сложнее. Но мы все же попытаемся это сделать. У нас есть два свежих недорогих смартфона 2020 года, чтобы определиться, какой из них предпочтительнее приобрести.

Самый лучший способ определиться — столкнуть лбами «одноклассников». На ринг вызвали Huawei P40 Lite и Samsung Galaxy A51. При знакомстве с ними у многих могут возникнуть ассоциации «ничего себе, я думал такие характеристики обойдутся дешевле». Особенно если держать в уме модельный ряд Redmi. Но стоит помнить, что обе компании берут наценку за «невероятную силу бренда» и «премиальный пользовательский опыт».

Насколько это оправданно и какое из «зол» наименьшее? Чтобы определиться, какой смартфон лучше, было решено сравнить их по десяти параметрам. Выбирать лучшего решено сравнив дизайн и материалы корпуса, дисплей, производительность, камеры автономность и прочие важные «мелочи».

Если вкратце, то Galaxy A51 — симпатичный и выносливый смартфон с хорошим дисплеем при солидном запасе памяти, а также он будет неплох, когда нужно будет что-то сфотографировать. Huawei P40 Lite — доступная боевая машина для игр, с хорошей скоростью работы, сносными камерами и быстрой зарядкой. А, чтобы узнать, кто вышел победителем, смотрите наш обзор.